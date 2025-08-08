Mersin'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan traktörün tekeri koptu 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 33 KNE 73 plakalı traktör ile İ.S. yönetimindeki Mercedes marka 33 SN 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan traktörün tekeri koparken, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN