Mersin'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobille çarpışan traktörün tekeri koptu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 33 KNE 73 plakalı traktör ile İ.S. yönetimindeki Mercedes marka 33 SN 323 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan traktörün tekeri koparken, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

