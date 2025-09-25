Haberler

Mersin'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, traktörünün devrilmesi sonucu 60 yaşındaki Ramazan Çolak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çolak (60), kendisine ait arazide topladığı taşları traktörüne yükledikten sonra yola çıktı. Çolak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi, sürücü altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

