Mersin'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Sucular Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ramazan Çolak (60), kendisine ait arazide topladığı taşları traktörüne yükledikten sonra yola çıktı. Çolak'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi, sürücü altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çolak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN