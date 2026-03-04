Tarsus'ta kamyon ile bisiklet çarpıştı: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kavaklı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.C.E. (29) idaresindeki 33 BEC 991 plakalı kamyon ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız motorlu bisiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kazada 10 yaşındaki Abdülhamit Cheıkh Handı ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırıldı. Burada tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı