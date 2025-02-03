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Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 33 KN 434 plakalı otomobil yoldan çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Mut-Karaman yolu Atatürk Bulvarı Ermenek yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Aktaş yönetimindeki 33 KN 434 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil galeride park halinde duran araçlara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Ağır yararlanan sürücü Aktaş daha sonra Mersin'e sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aktaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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