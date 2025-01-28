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Mersin'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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