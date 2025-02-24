Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, Çağbaşı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yaşanan kazada Oktay Özbayhan'ın kullandığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, sulama kanalına düştü.

Kazada araç sürücüsü Oktay Özbayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki iki kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, Mersin Büyükşehir itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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