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Mersin'de trafikte kavga eden iki sürücüye 362 bin lira ceza

Mersin'de trafikte kavga eden iki sürücüye 362 bin lira ceza
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Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı. İki sürücüye toplam 362 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu ve araçları 60 gün trafikten men edildi.

Mersin'de trafikte araçlarından inerek kavga eden kamyonet ve motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. İki sürücüye toplam 362 bin 719 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün el konuldu, araçları ise 60 gün trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler ve gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede kamyonet sürücüsü B.E. ile motosiklet sürücüsü S.Ö. tespit edilerek yakalandı.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/4 maddesi kapsamında, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmekten iki sürücüye toplam 362 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca kamyonet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan da işlem yapıldı.Her iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kamyonet ve motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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