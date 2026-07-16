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Sosyal medyadaki kural ihlali pahalıya patladı

Sosyal medyadaki kural ihlali pahalıya patladı
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Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine polis, sürücü M.A.'yı tespit ederek toplam 25 bin lira idari para cezası uyguladı.

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü tespit ederek toplam 25 bin lira idari para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve beyaz renkli bir otomobilin trafik kurallarını ihlal ettiğini gösteren görüntüler ile vatandaş ihbarlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün M.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-b maddesi kapsamında, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişini beklemeden manevra yaptığı gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 20 ceza puanı işlendi.

Ayrıca Erdemli ilçesi Çamlık mevkisinde banketi usulsüz kullandığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun 46/2-f maddesi uyarınca Erdemli İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Böylece sürücüye uygulanan toplam idari para cezası 25 bin liraya ulaştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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