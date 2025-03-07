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Mersin'de Trafik Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Mersin'de Trafik Güvenliği Denetimleri Sürüyor
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Mersin'in Mut İlçesi'nde jandarma ve polis trafik ekipleri, trafik güvenliği tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirirken, İlçe Kaymakamı İsa Uğur bölgeyi ziyaret etti ve uygulamaların önemine vurgu yaptı.

Mersin'in Mut İlçesinde trafik güvenliği tedbirleri dahilinde jandarma ve polis trafik ekipleri denetimler gerçekleştirirken İlçe Kaymakamı İsa Uğur'da bölgeye giderek bilgi aldı.

Kaymakam Uğur, Karekşi yol ayrımı trafik kontrol noktasına giderek jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti. Denetim sırasında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uğur, güvenlik önlemlerinin etkin bir şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm önlemleri aldıklarını belirten Kaymakam Uğur, vatandaşların güvenliği için yapılan bu tür uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Jandarma ve polis personelinin özverili çalıştığına da dikkat çeken Uğur, onlara teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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