Mersin'de terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'de jandarma ile MİT'in düzenlediği operasyonda, TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan 1 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Başkanlığı ile terör örgütü TKP-ML ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada örgüte üye olma suçundan hakkında soruşturma bulunan şahsın adresi belirlendi. Tarsus ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı