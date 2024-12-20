Mersin'de Tır Çarpması: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde ışıklardan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İbrahim Uyar'a tır çarptı. Ağır yaralanan Uyar, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde tırın çarptığı adam hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. A.A. yönetimindeki 34 LR 2879 plakalı tır, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İbrahim Uyar'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uyar'ı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN