Mersin'de Ticari Taksi Kazası: Motor Yola Saçıldı

Mersin'de Ticari Taksi Kazası: Motor Yola Saçıldı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ticari taksi refüje ve ağaca çarptı. Kaza sonucu motoru yerinden fırlayan araçta sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de refüje ve ağaca çarpan ticari taksinin motoru yerinden fırladı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 33 T 1178 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savrulurken, motoru ve parçaları yola saçıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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