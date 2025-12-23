Haberler

Ters istikamette giden sürücü yakalandı, ehliyetine el konuldu

Güncelleme:
Mersin'de otoban bağlantı yolunda ters yönde seyreden midibüs sürücüsüne 11 bin 253 TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Mersin'de midibüs ile ters istikametten giden sürücü polis tarafından yakalanarak 11 bin 253 TL ceza kesildi, ehliyetine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: " Otoban bağlantı yolu üzerinde ters yönde seyreden bir araca ait görüntülerin paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, bahse konu görüntülerdeki 151. cadde üzerinde seyir halinde olan araç ve sürücüsü tespit edilmiştir. Sürücü hakkında, tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi, araç üzerinde yapılan teknik değişikliğin bildirilmemesi ve ruhsata işletilmemesi, trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kural ve yasaklara uymamak ihlallerinden toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücünün sürücü belgesi, mevzuat gereği sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak geri alınmıştır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
