Mersin'de Tatil Yapan Kadın Avukat Denizde Boğuldu

Mersin'de Tatil Yapan Kadın Avukat Denizde Boğuldu
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Silifke ilçesinde tatile gelen 46 yaşındaki avukat Pırşenk Bartan, gece denize girdikten sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında kadının cesedine ulaşıldı.

Mersin'in Silifke ilçesine tatile gelen 46 yaşındaki kadın avukat, gece girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde yer alan Yapraklı Koy'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tatil için Şırnak'tan Mersin'e gelen ve avukat olduğu öğrenilen Pırşenk Bartan (46), gece saat 23.00 sıralarında denize girdi. Çevredeki vatandaşlar kadının gözden kaybolduğunu görünce durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde arama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kadının cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkartılan Bartan'ın cansız bedeni, Silifke Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kadının kimliği ise gece yarısı ailesinin haber alamaması üzerine durumu jandarmaya bildirmesiyle ortaya çıktı. Hastanedeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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