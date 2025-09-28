Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Adana-Pozantı otoyolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Kaza, Adana- Pozantı otoyolu Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda seyreden 42 ATL 24 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri serviste sıkışan işçileri çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesi sonrasında 3 kişinin cansız bedeni hastane morguna gönderildi

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otoyolda trafik, tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı

İsrail dev organizasyondan her an atılabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.