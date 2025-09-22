Mersin'de Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Dorla Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Çetin idaresindeki taktak olarak bilinen motorlu tarım aracı,orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrasında Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN