Mersin'de Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde taktak tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Ali Çetin hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Dorla Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Çetin idaresindeki taktak olarak bilinen motorlu tarım aracı,orman yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrasında Çetin'in cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
