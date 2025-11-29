Haberler

Mersin'de Tanker Yangını: Sürücü Kurtuldu, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'de Tanker Yangını: Sürücü Kurtuldu, Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Mersin'de seyir halindeki mazot yüklü tanker yangına neden oldu. Sürücü, yangını fark edip araçtan inerek kurtulurken, alevler gökyüzünü sardı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.

Mersin'de seyir halindeki mazot yüklü tankerde çıkan yangını fark eden sürücünün sağ şeride çekip kendini dışarı attığı aracı alevler sardı peş peşe alev patlamaları meydana geldi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) otoyol serbest bölge bağlantılı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Otobana giriş istikametine seyir halinde olan Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı mazot yüklü tanker de yangın çıktı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip inerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Bu sırada tankeri alevler, gökyüzünü ise kara dumanlar sardı. Zaman zamanda alev patlamaları yaşandı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
