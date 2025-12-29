Haberler

Otomobilin takla atıp ters döndüğü anlar kameraya yansıdı

Otomobilin takla atıp ters döndüğü anlar kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil refüje çarparak takla attı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 33 V 0997 plakalı otomobil refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis kaza yerinde inceleme yapmasının ardından otomobil çekici yardımıyla refüjden alındı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir kamyonun önünden savrularak takla atıp ters dönme anları yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak

Yargıtay'dan Narin Güran kararı! Nevzat o suçtan yeniden yargılanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Avustralya'daki saldırının kahramanı Ahmed, masumların öldürülmesini engellemeye çalıştığını anlattı

Onlarca hayat kurtaran Sydney kahramanı: Kaybettiklerimiz için üzgünüm
Somer Şef'i çileden çıkartan yorum: Yuva yıkanın yuvası olmaz

"Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumu Somer Şef'i çileden çıkarttı
Fenerbahçeli ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncunun tek kelimelik Galatasaray paylaşımı ortalığı karıştırdı
Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetler bulunduğu iddia edildi

Jeffrey Epstein'ın Prens Andrew ile ilgili gizli kasetleri bulundu
Bursa'da DEAŞ finansörü yakalandı

DEAŞ'ın finansörü Bursa'da operasyonla yakalandı
Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta

Sevilen dizi apar topar final yaptı, izleyici şokta