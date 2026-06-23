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Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 16 tutuklama

Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda 16 tutuklama
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Mersin'de silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama ve polis tehdidi gibi suçlara karışan örgüte yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı, 16 kişi tutuklandı.

Mersin'de silahlı yaralama, iş yeri kurşunlama, suç üstlenme, örgüte ait silah ve mühimmatların saklanması ile görevli polis memurlarını tehdit etme olaylarına karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan 9 şüpheli hakkında da tutuklama kararı verilirken, toplam 16 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında ateşli silahla yaralama, suç üstlenme, iş yeri kurşunlama, örgüte ait silah ve mühimmatların yakalanması olayı ile görevli polis memurlarının tehdit edilmesi eylemlerine karıştıkları belirlenen 27 örgüt üyesinden 9'unun cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan 9 şüpheli hakkında da söz konusu suçlardan tutuklama kararı verildi. Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

Yaklaşık bir yıl süren takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tam otomatik tüfek, 1 av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 1 otomatik tüfek seyyar dipçiği, 3 AK-47 şarjörü, 218 AK-47 fişeği, 905 tabanca fişeği, 1 ruhsatsız tabanca, 251 sentetik uyuşturucu hap, 1 dron, 3 sustalı bıçak, 159 bin 400 TL ile 600 dolar ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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