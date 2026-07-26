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Tarsus'ta takla atan otomobilde 1 ölü, 1 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı stabilize yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı.

Kaza, Atalar Mahallesi'nde trafiğe kapalı stabilize tarla yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (34) idaresindeki 35 AKK 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan taşlara çarpıp takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Nacakcı (22) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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