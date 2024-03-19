Mersin'de Silah Operasyonu: 4 Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 silah ele geçirildi, bir şüpheli ise gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaparken, Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi. Operasyon sonucunda 1 tabanca, 1 yivli tüfek, 2 av tüfeği, 70 fişek, 1 şarjör, 150 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 silah ele geçirildi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, adresinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, 1 adet yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 70 adet fişek, 1 adet şarjör, 150 adet mermi ile 2 adet 6136'ya tabi bıçak ele geçirdi.
Olayla ilgili yakalanan şahıs jandarmaya götürüldü. - MERSİN