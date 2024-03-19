Mersin'de Silah Operasyonu: 4 Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 silah ele geçirildi, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde 1 şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi. Bunun üzerine şahsın adresine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, adresinde yaptığı aramada 1 adet tabanca, 1 adet yivli tüfek, 2 adet av tüfeği, 70 adet fişek, 1 adet şarjör, 150 adet mermi ile 2 adet 6136'ya tabi bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs jandarmaya götürüldü. - MERSİN