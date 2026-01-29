Haberler

Mersin'de kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği operasyonda sigara kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı ve çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakalarken, çok miktarda tütün ve makaron ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde istihbarat alan jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 264 bin dolu makaron, 120 bin boş makaron, 3 otomatik makaron doldurma makinesi, 1 kompresör, 36 elektronik sigara, 16 kilogram nargile tütünü ve 530 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, yakalanan şüpheli şahısların işlemlerinin tamamlanması amacıyla Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi. - MERSİN

