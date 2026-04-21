Haberler

Mersin'de SİBERAY ile binlerce kişiye güvenli internet eğitimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen SİBERAY projesi kapsamında internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konularında farkındalık eğitimi verildi. 2.717 öğrenci ve 430 yetişkine ulaşarak eğitimler düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen SİBERAY projesi kapsamında, Özgecan Aslan Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra okullar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitimler düzenlendi. Bu kapsamda 2 bin 717 öğrenci ile 430 yetişkine ulaşıldı. Düzenlenen seminerlerde katılımcılara internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgiler aktarılırken, farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Yetkililer, siber suçlarla mücadelenin yalnızca olay sonrası müdahale ile değil, suç oluşmadan önce yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla mümkün olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, dijital ortamda yapılan her işlemin iz bıraktığı, kişisel verilerin korunmasının büyük önem taşıdığı ve siber zorbalığın hukuki yaptırımı bulunan bir suç olduğu hatırlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı

Gülistan Doku soruşturmasında kilit isim için çember daralıyor
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı

Ülke tarihi davaya kilitlendi! Binlerce cinayet, on binlerce suç...
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti

Bir insan babasına bunu nasıl yapar? Böyle evlat olmaz olsun

Çocuk parkında akılalmaz görüntü: Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!

Herkesin gözü önünde öldürdüğü kediyi pişirmeye çalıştı!
Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi

Hürmüz'de gerginlik zirvede! ABD ablukası bir kez daha delindi
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim 'Yılın hekimi' ödülünü almış

Kutsal mesleğe leke düşürdü! 2017'de aldığı ödüle bakın