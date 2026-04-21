Mersin'de SİBERAY ile binlerce kişiye güvenli internet eğitimi

Mersin'de SİBERAY projesi kapsamında düzenlenen eğitim ve etkinliklerle 2 bin 717 öğrenci ve 430 yetişkine ulaşılırken, internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konularında farkındalık oluşturuldu.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen SİBERAY projesi kapsamında, Özgecan Aslan Meydanında gerçekleştirilen etkinliklerin yanı sıra okullar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitimler düzenlendi. Bu kapsamda 2 bin 717 öğrenci ile 430 yetişkine ulaşıldı. Düzenlenen seminerlerde katılımcılara internetin güvenli kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgiler aktarılırken, farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli bilgilendirici materyaller de dağıtıldı.

Yetkililer, siber suçlarla mücadelenin yalnızca olay sonrası müdahale ile değil, suç oluşmadan önce yapılan bilinçlendirme çalışmalarıyla mümkün olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, dijital ortamda yapılan her işlemin iz bıraktığı, kişisel verilerin korunmasının büyük önem taşıdığı ve siber zorbalığın hukuki yaptırımı bulunan bir suç olduğu hatırlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı