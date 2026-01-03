Haberler

Otomobil alev alev yandı

Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Silifke ilçesi Taşucu istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 02 HK 709 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çekerek yanındaki 2 kişi ile birlikte inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bu sırada araç alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibinin yaptığı müdahale ile alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi. - MERSİN

