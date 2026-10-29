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Mersin'de sağanak hayatı aksatırken Bozyazı'da seralar zarar gördü

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Mersin'de sağanak hayatı aksatırken Bozyazı'da seralar zarar gördü Haber Videosunu İzle
Mersin'de sağanak hayatı aksatırken Bozyazı'da seralar zarar gördü
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Mersin'de Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından dün gece başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken Bozyazı'da mahalleler su altında kaldı, seralar zarar gördü ve mahsur kalan araçlar vatandaşlarca kurtarıldı.

Mersin'de Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından dün gece saatlerinden itibaren etkili olan ve gün boyu süren sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, su birikintilerinde mahsur kalan araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Meteoroloji ve AFAD'ın kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Mersin'de, dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent merkezi başta olmak üzere birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı noktalarda araçlar su birikintileri içerisinde mahsur kaldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Bozyazı'da sokaklar su altında kaldı

Yağışın etkili olduğu Bozyazı ilçesinde ise bazı mahallelerde cadde ve sokaklar su altında kaldı, seralar zarar gördü. Biriken yağmur suları nedeniyle ulaşımda güçlük yaşanırken, su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı. Mahsur kalan araçların yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar, araçları iterek su birikintilerinin bulunduğu alanlardan çıkarmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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