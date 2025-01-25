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Mersin'de Polis Uygulamalarını Deşifre Eden 11 Şahıs Yakalandı

Mersin'de Polis Uygulamalarını Deşifre Eden 11 Şahıs Yakalandı
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Anamur'da polis uygulama noktalarının fotoğraflarını çekip internet üzerinden paylaştığı iddia edilen 11 kişi yakalandı. Adli işlem başlatılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde polislerin bulunduğu uygulama noktalarının fotoğraflarını çekerek gruplardan paylaşarak deşifre ettiği iddia edilen 11 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede görev yapan polislerin fotoğraf ve videolarını çeken daha sonra haberleşme amacıyla internet üzerinden kullanılan bir uygulamadaki 3 farklı grupta paylaşan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği uygulamaları deşifre eden grupların yöneticileri belirlendi. Bunun üzerine şahısların yakalanması için operasyon yapıldı. Yakalanan 11 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme' suçlarında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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