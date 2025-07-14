Mersin'de Pat Pat Motorunun Tarlaya Yuvarlanması: Sürücü Yaralandı

Mersin'de Pat Pat Motorunun Tarlaya Yuvarlanması: Sürücü Yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde pat pat motorunun direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tarlaya yuvarlanması sonucunda sürücü yaralandı. Olay yerinde ambulans bekleyen yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde pat pat motorunun tarlaya yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki Sülüklük Mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. idaresinde Limonlu'dan Kocahasanlı istikametinde seyreden pat pat diye tabir edilen motorlu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan motor yaklaşık 5 metre yükseklikten tarlaya yuvarlandı, sürücü yaralandı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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