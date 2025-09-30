Haberler

Mersin'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Otomobilin Kamyona Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, 77 yaşındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Sarıkavak Mahallesi'nde, Çamlıyayla-Tarsus yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla istikametine giden Anış Beybolat (73) idaresindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, yol üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 33 P 2820 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı, kocası Ahmet Beybolat (77) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrası Beybolat'ın cenazesi morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi

84 yıl sonra inen uçağı davul, zurna ve çiçeklerle karşıladılar
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.