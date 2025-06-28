Mersin'de Otomobilin Çarptığı Durmuş Şıkşık Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, sürücünün kaçtığı öğrenildi.

Kaza, ilçeye bağlı Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bahçesini sulamak için yol kenarına park ettiği aracından inen Durmuş Şıkşık'a bir otomobil çarpıp kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.Burda yaplan müdahale sonrasında Mersin'e sevk edilen Şıkşık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaçan araç sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. - MERSİN