Otomobille çarpışıp sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı

Otomobille çarpışıp sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan minibüs sulama kanalına düştü. Kazada 10 kişi yaralandı.

  • Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
  • Kaza, D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi ve minibüs sulama kanalına düştü.
  • Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan ve şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü.

10 YARALI VAR

Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
