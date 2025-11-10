Otomobille çarpışıp sulama kanalına düştü, 10 kişi yaralandı
Mersin'de feci bir kaza meydana geldi. Tarsus ilçesi Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Yeni Hal kavşağında T.T. (55) idaresindeki içerisinde 9 yolcu bulunan ve şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs, E.K. yönetimindeki otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü.
10 YARALI VAR
Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.