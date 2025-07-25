Mersin'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı

Mersin'de Otomobil Traktöre Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil, traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Adliye Sarayı önünde R.M.B. yönetimindeki 33 PZ 390 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden R.D. idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle camları kırılan otomobilde sürücü R.M.B. ile M.U. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i sıcak hava çarptı, vatandaşlar acile koştu

Büyükşehri 'fön' çarptı, vatandaşlar acile koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.