Mersin'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Mersin'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Hüsametli-Arslanlı Mahalle yolunda gerçekleşti. Kazaya karışan sürücü yardım çağırarak yaralıları hastaneye yetiştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Hüsametli-Arslanlı Mahalle yolunda Derinboğaz mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 33 DY 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Yaralanan 3 kişi kaza yerine ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Norveç Erzurumlu Dilek'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.