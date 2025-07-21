Mersin'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Hüsametli-Arslanlı Mahalle yolunda Derinboğaz mevkisinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 33 DY 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı fark eden diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Yaralanan 3 kişi kaza yerine ulaşan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN