Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1'i Ağır 3 Yaralı

Mersin'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Mersin'de bir otomobilin kavşakta dönüş yapan motosikletle çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de feci kaza kamerada... Otomobil ve motosikletler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

MERSİN - Mersin'de otomobilin kavşakta dönüş yapan motosikletle ve bir başka motosikletle daha çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kaskının araç içerisine fırlaması ise dikkat çekti.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan I. idaresindeki 16 KPU 88 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan 33 BRE 79 plakalı motosiklet ve bir başka motosikletle çarpıştı. İlk motosiklette bulunan 2 kişi savrulup hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Otomobil çarptıktan sonra duramayarak 33 BRE 79 plakalı motosikletin sürücüsü Bedir Bülent K.'yi önüne alıp metrelerce sürükledi. Araç, sürüklediği sürücü ile birlikte kaldırıma çarparak durabildi. O sırada bölgede bulunan polis ve çağrılan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Motosiklet ve araçtaki 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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