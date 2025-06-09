Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Mersin'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kazai, Huzurkent Mahallesi Köselerli mevkii otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 ADJ 593 plkalaı hafif ticari araç ile 01 AEP 401 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil yoldan çıktı. Kazada iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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