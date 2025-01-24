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Mersin'de Otomobil Çarpışması: İki Sürücü Yaralandı

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Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Serinler Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serinler Caddesi'nden gelen N.M. idaresindeki Volkswagen marka 33 AOF 787 plakalı otomobil ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden giden M.Y. yönetimindeki 33 VCA 88 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi araçlardan biri kaldırıma çıkıp bir iş yerinin önündeki beton yükseltiye vurarak durdu, diğer otomobil ise park halinde başka bir araca çarptı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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