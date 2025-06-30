Mersin'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Başlatıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Lenger Mahallesi sınırlarında orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan 4 helikopterle müdahaleye başladığı yangına karadan da arazözler ve orman işçileri devreye girdi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi. - MERSİN