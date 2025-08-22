Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Mezitli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Tol Mahallesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterlerin, karadan da arazözlerin müdahalesiyle yangın yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa