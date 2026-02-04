Haberler

Mut'ta orman suçlarına yönelik önleme araması yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması amacıyla cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda önleme araması gerçekleştirdi. Kontroller sırasında orman emvali taşıyan araçlar denetlendi ve herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mut Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda önleme araması gerçekleştirildi.

Orman suçu ve suçla mücadelede etkinliğin artırılması, koruma-kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen uygulama; Dağpazarı, Sertavul ve Alahan Orman İşletme Şeflikleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Burunköy Mahallesi kontrol noktasında yapıldı.

Uygulama kapsamında, orman emvali taşıyan araçlar durdurularak sevk pusulaları ve nakliye belgeleri kontrol edildi. Ayrıca taşınan emval ve mesaha kontrolleri gerçekleştirilirken, yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı bildirildi.

Yetkililer, Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde, farklı noktalarda önleme arama ve denetim faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

