Mersin'de öğrencilere siber farkındalık eğitimi verildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mezitli ilçesindeki okullarda öğrencilere ve öğretmenlere siber farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimlerde siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konulara değinildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mezitli ilçesindeki okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber farkındalık eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mezitli Muhittin Develi Ortaokulu ile Camili İlkokulunda toplam 190 öğrenci ve 6 öğretmene yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirdi. Eğitimlerde; siber zorbalık, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dijital okuryazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin dijital ortamda bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerinin amaçlandığı eğitimlerde, internet kullanımında karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek önlemler de anlatıldı.

Jandarma ekiplerinin, gençlere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
