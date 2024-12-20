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Mersin'de Öğrencilere Dolandırıcılık Uyarısı

Mersin'de Öğrencilere Dolandırıcılık Uyarısı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere ve öğretmenlere dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. Hazırlanan broşürler dağıtıldı ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince, öğrenci ve öğretmenler dolandırıcılık ve genel asayiş konularında bilgilendirildi.

Atatürk Ortaokulu ve Kökobası Ortaokulunda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında, 'güvenli internet kullanımı ve iletişim yoluyla dolandırıcılık' hakkında uyarılarda bulunuldu. Ayrıca dolandırıcılık konusunda hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Polis yetkilileri, vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirmelerini tavsiye etti. Ekiplerin bu çalışmasının, vatandaşlar arasında farkındalığı artırmayı ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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