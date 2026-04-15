Haberler

Mersin'de ormanlık alana ekili narenciye bahçelerinin kaldırılması kararına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde, ormanlık alana oluşturulan narenciye bahçelerinin kaldırılması planına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünde oturan vatandaşlar, ağaçların sökülmesine karşı durdu. Olaylar sırasında polisle gergin anlar yaşandı.

Mersin'de ormanlık alana oluşturulan narenciye bahçelerinin kaldırılması kararına tepki gösteren köylüler, iş makinelerinin önünde oturarak polis ekipleriyle karşı karşıya geldi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Anayurt Mahallesi'nde, ormanlık alan olarak değerlendirilen bölgede vatandaşlar tarafından narenciye bahçeleri oluşturuldu. Bahçelerin oluşturulduğu alanların tarım arazisi değil, orman arazisi olduğu gerekçesiyle yetkililer tarafından iş makineleri ile kaldırılması planlandı. Buna karşı çıkan vatandaşlar, ağaçların sökülmesini istemediklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Sabah saatlerinde iş makinelerinin bölgeye gelmesiyle, bazı mahalle sakinleri iş makinelerin önünde oturarak çalışmayı engellemeye çalıştı. Vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak isteyen polis ekipleri ile köy sakinleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

