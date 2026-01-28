Haberler

Müzisyenin şüpheli ölümü

Müzisyenin şüpheli ölümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki müzisyen Yusuf Gülcü, evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde kafasında yara olduğu tespit edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir müzisyen evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1933 Sokak 30 nolu evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden komşular polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın müzisyenlik yapan Yusuf Gülcü (58) olduğu kafasının arka kısmında yara olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, bahçede ve çevrede detaylı inceleme yaptı. Gülcü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Müzisyenlik yapan ve saz sanatçısı olan Gülcü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu