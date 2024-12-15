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Mersin'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 22 yaşındaki Gökhan Karadağ ve 25 yaşındaki Mehmet Tarım hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece yarısı H.Y. idaresindeki 16 ARC 597 plakalı hafif ticari araç ile Gökhan Karadağ (22) yönetimindeki 33 VMD 95 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Karadağ ile arkasında bulunan Mehmet Tarım (25) savrularak olay yerinde hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden iki gencin cenazesi ise yapılan inceleme sonrasında hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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