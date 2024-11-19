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Mersin'de Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Abdullah Batur hayatını kaybetti, diğer sürücü hastanede tedavi altında.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çarpışan motosikletlilerden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Mersin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Batur'un (32) kullandığı 01 ARM 821 plakalı motosiklet ile A.Ç. (41) idaresindeki 33 AYM 959 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Abdullah Batur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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