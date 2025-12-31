Haberler

Kaza anı kamerada: Motosikletlinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir motosikletin çarptığı 60 yaşındaki yaya kadın hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletlinin çarptığı yaya kadın hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesinde sınırlarında Çeşmeli-Sarıyer bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.S. idaresindeki motosikletle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Raziye Soy'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem kadın hem de sürücü savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören yaşlı kadının yakını durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Raziye Soy yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yaya kadının karşıya geçmek istediği sırada motosikletlinin hızla gelerek çarpma anı ve savrulmaları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
