Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 71 yaşındaki sürücü Mürsel Akçelik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, ilçeye bağlı Dere Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mürsel Akçelik (71) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Akçelik ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
