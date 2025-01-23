Üye Girişi
Haberler
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlayan Şevval Şahin'den acı haber

Babasıyla yaptığı konuşmayla Türkiye'yi ağlatan Şevval'den acı haber
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Mersin'de market sahibi av tüfeğiyle öldürüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde market sahibi, bağımlı olduğu iddia edilen bir kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından saldırgan yakalandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, bağımlı olduğu ileri sürülen D.G. (31), dün gece saatlerinde Faraç Şanlı'ya (35) ait markete gelerek av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Şanlı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli D.G.'nin olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

Mersin'de market sahibi av tüfeğiyle öldürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç sahiplerine uyarı: Sakın geçe bırakmayın
img

Av tüfeğiyle saldırıya uğrayan market sahibi hayatını kaybetti
img

Galatasaray'ı ilgilendiren dev maç şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Yangın faciasında kimlik tespiti tamamlandı, 78 kişi hayatını kaybetti

Tüm kimlikler tespit edildi! İşte yangın faciasındaki can kaybı
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.