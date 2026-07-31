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Mersin’de makas atan minibüsçü kameraya yakalandı, 90 bin TL ceza yedi

Mersin’de makas atan minibüsçü kameraya yakalandı, 90 bin TL ceza yedi
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Mersin’de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı 90 bin TL ceza yedi, ehliyetine el konuldu aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Mersin'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren minibüsçü kameraya yakalandı 90 bin TL ceza yedi, ehliyetine el konuldu aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sosyal medyadaki sanal devriyesinde trafiği tehlikeye düşüren aracın Mezitli İnönü Bulvarı üzerinden makas atarak ilerlediği ve kale kavşağından kuzey istikametine doğru döndüğünü tespit etti. Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri araç sürücüsü Y.G.'yi yakaladı. Sürücü hakkında 2918 sayılı K.T.K.'nun 46/2-g maddesi uyarınca toplam 90 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, toplumun huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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