Mersin'de Köpeğin Saldırısı Sonucu Motosiklet Devrildi

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir köpeğin saldırısı sonucu 3 tekerlekli motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü Leyla Toker hafif yaralandı.

Mersin'de köpeğin saldırdığı üç tekerli motosiklet, sürücüsünün panik yapmasıyla devrildi.

Olay, Erdemli ilçesinde bağlı İlemin Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bölgede sahipli olduğu ileri sürülen bir köpek, 3 tekerlekli motosikletiyle giden Leyla Toker'e saldırdı. Toker, panik yapınca motosiklet devrildi. Kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Köpek ise bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan tehlikeli anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
