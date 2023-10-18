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Mersin'de Komşusunu Av Tüfeğiyle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Emekli astsubay Ahmet Çelik'in tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı, komşusunu yaban domuzu zannettiği için ateş ettiğini öne sürdü.